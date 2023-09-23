«Реал» — первый спортивный клуб, который набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Мадридский «Реал» достиг отметки в 500 миллионов подписчиков на всех своих официальных аккаунтах в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба «Реала» со ссылкой на Blinkfire, «сливочные» стали первой в мире спортивной организацией, количество подписчиков которой в соцсетях в общей сложности добралось до отметки в полмиллиона.

Мадридский клуб ведёт 37 официальных аккаунтов для всех своих подразделений (футбол, баскетбол, женский футбол и молодежный футбол) и филиалов («Бернабеу», «Мадридистас») на семи языках. Также у испанского клуба самый посещаемый сайт в мире — в среднем 8,9 миллиона посещений в месяц.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, победив во всех пяти сыгранных матчах. Во встрече 6-го тура чемпионата Испании мадридский клуб сыграет с мадридским «Атлетико». Матч состоится 24 сентября и начнётся в 22:00 мск.

Мадридский «Реал» обыграл «Реал Сосьедад»:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.