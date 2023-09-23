Месси назвал команду, за которую мечтает сыграть

Капитан и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своей мечте сыграть в составе «Ньюэллс Олд Бойз».

«Я всегда хотел это осуществить, особенно после того, как стал чемпионом мира, – наслаждаться аргентинским футболом, играя за «Ньюэллс Олд Бойз», потому что в детстве я выходил на поле этой команды. Я мечтаю сыграть за них», – приводит слова Месси Infobae.

В летнее трансферное окно Лионель Месси перешёл в «Интер Майами» в статусе свободного агента. Ранее игрок выступал в «Барселоне» и «ПСЖ». Контракт 36-летнего футболиста с американским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Месси сыграл в США 12 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

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