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Эрик тен Хаг: моя команда не роботы, а люди

Эрик тен Хаг: моя команда не роботы, а люди
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о процессе выхода команды из кризиса.

«Я подталкиваю моих игроков, требую от команды многого, но они люди, а не роботы. Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это, чтобы предложить им свои решения, а также стараюсь мотивировать игроков выполнять свою работу», — приводит слова тен Хага известнейший инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

«Манкунианцы» не лучшим образом начали сезон. После пяти туров в чемпионате Англии команда занимает 13 место, имея на своём счету шесть очков. В Лиге чемпионов манчестерцы начали турнир с поражения против «Баварии» со счётом 3:4.

Эрик возглавил команду перед началом минувшего сезона. Тренер привёл клуб к третьему месту в АПЛ.

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