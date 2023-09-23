Тчуамени: когда Вам звонят из «Реала» — сложно отказать

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени рассказал, что летом прошлого года, когда он ещё был игроком «Монако», имел предложение от «ПСЖ».
«ПСЖ»? Честно говоря, я думал об этом переходе. Это очень большой европейский клуб, и мы хотим, чтобы французские клубы достигали успеха.
Но, когда вам звонят из «Реала», очень сложно отказать», – приводит слова Тчуамени Madrid Xtra.
В сезоне-2022/2023 Тчуамени провёл 47 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.
Ранее сообщалось, что «Реал» считает Тчуамени одним из ключевых футболистов и не намерен его отпускать. Сам игрок также не хочет покидать мадридский клуб.
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