Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тчуамени: когда Вам звонят из «Реала» — сложно отказать

Тчуамени: когда Вам звонят из «Реала» — сложно отказать
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени рассказал, что летом прошлого года, когда он ещё был игроком «Монако», имел предложение от «ПСЖ».

«ПСЖ»? Честно говоря, я думал об этом переходе. Это очень большой европейский клуб, и мы хотим, чтобы французские клубы достигали успеха.

Но, когда вам звонят из «Реала», очень сложно отказать», – приводит слова Тчуамени Madrid Xtra.

В сезоне-2022/2023 Тчуамени провёл 47 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 85 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» считает Тчуамени одним из ключевых футболистов и не намерен его отпускать. Сам игрок также не хочет покидать мадридский клуб.

Материалы по теме
Как же поздно Захаряна выпустили против «Реала»! Мадрид продолжает сметать всех
Как же поздно Захаряна выпустили против «Реала»! Мадрид продолжает сметать всех
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android