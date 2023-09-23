Луис Энрике: будь я фанатом, заплатил бы за билет, чтобы увидеть игру Дембеле
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал отсутствие голевых действий у вингера клуба Усмана Дембеле.
«Если бы я был фанатом любой команды, то заплатил бы за билет, чтобы увидеть игру Дембеле.
Он может трижды промазать, но он волшебник. Великолепный игрок. Он скоро забьёт», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».
Напомним, Дембеле перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» этим летом за € 50,4 млн. При этом в июне французский футболист заявлял, что не намерен покидать каталонский клуб.
В прошлом сезоне за «Барселону» Дембеле провёл 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.
На данный момент «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1.
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