Луис Энрике: будь я фанатом, заплатил бы за билет, чтобы увидеть игру Дембеле

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал отсутствие голевых действий у вингера клуба Усмана Дембеле.

«Если бы я был фанатом любой команды, то заплатил бы за билет, чтобы увидеть игру Дембеле.

Он может трижды промазать, но он волшебник. Великолепный игрок. Он скоро забьёт», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, Дембеле перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» этим летом за € 50,4 млн. При этом в июне французский футболист заявлял, что не намерен покидать каталонский клуб.

В прошлом сезоне за «Барселону» Дембеле провёл 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.

На данный момент «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1.