Ашраф Хакими: надеюсь, Мбаппе в этом году выиграет «Золотой мяч»
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими оценил шансы нападающего Килиана Мбаппе получить свой первый в карьере «Золотой мяч».
«Если сравнить с тем, что Килиан сделал в прошлом году, теперь он заслужил победу. Это моё мнение.
Мбаппе – отличный футболист. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч» в этом году», – приводит слова Хакими RMC Sport.
В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.
На данный момент «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав восемь очков в пяти стартовых турах.
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