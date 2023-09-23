Ашраф Хакими: надеюсь, Мбаппе в этом году выиграет «Золотой мяч»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими оценил шансы нападающего Килиана Мбаппе получить свой первый в карьере «Золотой мяч».

«Если сравнить с тем, что Килиан сделал в прошлом году, теперь он заслужил победу. Это моё мнение.

Мбаппе – отличный футболист. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч» в этом году», – приводит слова Хакими RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

На данный момент «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав восемь очков в пяти стартовых турах.