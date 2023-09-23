Юлиан Дракслер: хотел бы лучшего конца в «ПСЖ»

Новичок «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер попрощался с «ПСЖ».
«Уважаемая семья «ПСЖ», несмотря на то, что минувшие дни и недели были бурными – хотел бы лучшего конца здесь. В общем, вспоминаю прекрасное время, проведённое в Париже. Это останется со мной навсегда.
Пришёл в 2017 году молодым парнем, а теперь оставляю как взрослый отец семьи, который за последние шесть лет увидел свет и многому научился на поле и вне его. За это хотел бы поблагодарить каждого сотрудника, каждого болельщика, каждого тренера и спортивного директора, каждого товарища по команде. Вместе мы выигрывали большие титулы, достигали фантастических побед, а также одолевали поражения и неудачи. Все воспоминания останутся в моём сердце навсегда, все переживания укрепят меня навсегда.
Спасибо, «ПСЖ», – написал Дракслер в соцсетях.
- 23 сентября 2023
-
06:48
-
06:33
-
06:13
-
06:12
-
05:47
-
05:41
-
05:31
-
05:31
-
04:31
-
04:06
-
03:59
-
03:53
-
03:47
-
02:55
-
02:40
-
02:36
-
02:34
-
02:07
-
02:03
-
01:59
-
01:52
-
01:33
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:24
-
00:14
-
00:10
-
00:05
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:47
-
23:46
-
23:31