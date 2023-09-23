Юлиан Дракслер: хотел бы лучшего конца в «ПСЖ»

Новичок «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер попрощался с «ПСЖ».

«Уважаемая семья «ПСЖ», несмотря на то, что минувшие дни и недели были бурными – хотел бы лучшего конца здесь. В общем, вспоминаю прекрасное время, проведённое в Париже. Это останется со мной навсегда.

Пришёл в 2017 году молодым парнем, а теперь оставляю как взрослый отец семьи, который за последние шесть лет увидел свет и многому научился на поле и вне его. За это хотел бы поблагодарить каждого сотрудника, каждого болельщика, каждого тренера и спортивного директора, каждого товарища по команде. Вместе мы выигрывали большие титулы, достигали фантастических побед, а также одолевали поражения и неудачи. Все воспоминания останутся в моём сердце навсегда, все переживания укрепят меня навсегда.

Спасибо, «ПСЖ», – написал Дракслер в соцсетях.