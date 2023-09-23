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Гасперини: президент «Фиорентины» хамит каждый раз, когда открывает рот

Гасперини: президент «Фиорентины» хамит каждый раз, когда открывает рот
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Главный тренер «Аталанты Джан Пьеро Гасперини раскритиковал поведение президента «Фиорентины» Рокко Коммиссо.

«Он хам, и хамит каждый раз, когда открывает рот. Он так поступает со всеми, я даже не хочу об этом говорить.

Я просто защищал «Аталанту». И когда я это делал, то боролся против самых необычных вещей. Всё началось с эпизода с участием Кьезы. Его следовало удалить и выложить видео в Интернете, чтобы люди могли это увидеть снова (речь о моменте с матча 2019 года, когда Федерико заработал спорный пенальти в пользу «Фиорентины» в игре против «Аталанты» – прим. «Чемпионата»).

Я не сказал, что он был дайвером, только сказал, что это был абсолютный фарс, возможно, самый плохой пенальти из всех, предназначавшихся в эпоху VAR.

Защищать его, говоря, что он просто разумно подставился или что он случайно споткнулся, означает демонстрировать неуважение к соперникам. Кьеза – отличный игрок, но это ложный способ помогать ему развиваться.

Это может создать ситуацию, когда фанаты других команд будут смеяться над ним или даже относиться враждебно», – приводит слова тренера Football Italia.

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