Гасперини: президент «Фиорентины» хамит каждый раз, когда открывает рот

Главный тренер «Аталанты Джан Пьеро Гасперини раскритиковал поведение президента «Фиорентины» Рокко Коммиссо.
«Он хам, и хамит каждый раз, когда открывает рот. Он так поступает со всеми, я даже не хочу об этом говорить.
Я просто защищал «Аталанту». И когда я это делал, то боролся против самых необычных вещей. Всё началось с эпизода с участием Кьезы. Его следовало удалить и выложить видео в Интернете, чтобы люди могли это увидеть снова (речь о моменте с матча 2019 года, когда Федерико заработал спорный пенальти в пользу «Фиорентины» в игре против «Аталанты» – прим. «Чемпионата»).
Я не сказал, что он был дайвером, только сказал, что это был абсолютный фарс, возможно, самый плохой пенальти из всех, предназначавшихся в эпоху VAR.
Защищать его, говоря, что он просто разумно подставился или что он случайно споткнулся, означает демонстрировать неуважение к соперникам. Кьеза – отличный игрок, но это ложный способ помогать ему развиваться.
Это может создать ситуацию, когда фанаты других команд будут смеяться над ним или даже относиться враждебно», – приводит слова тренера Football Italia.
- 23 сентября 2023
-
06:48
-
06:33
-
06:13
-
06:12
-
05:47
-
05:41
-
05:31
-
05:31
-
04:31
-
04:06
-
03:59
-
03:53
-
03:47
-
02:55
-
02:40
-
02:36
-
02:34
-
02:07
-
02:03
-
01:59
-
01:52
-
01:33
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:24
-
00:14
-
00:10
-
00:05
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:47
-
23:46
-
23:31