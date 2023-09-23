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Постекоглу — об игре с «Арсеналом»: мы хотим выйти и показать свою игру против них

Постекоглу — об игре с «Арсеналом»: мы хотим выйти и показать свою игру против них
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о грядущем северолондонском дерби против «Арсенала», а также рассказал о том, как команда справляется после ухода их звёздного нападающего Гарри Кейна.

«Мы не выигрывали на «Эмирейтс» на протяжении 13 лет? Знаю об этом, но я никогда не уделял особого внимания рекордам прошлого, прошлым историям, поскольку я не работал тогда в клубе, также как и многие игроки, так что нет никакого смысла нам рефлексировать о том, что было раньше.

Важнее всего то, что мы хорошей форме, они тоже, мы хотим выйти и показать свою игру против них», — заявил тренер на пресс-конференции.

Лондонское дерби состоится завтра, 24 сентября, в 16:00. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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