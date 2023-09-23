Грэм Сунесс — о Погба: он ленивый болван

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс, работающий экспертом на телеканале Sky Sports, считает, что Поль Погба не является одним из лучших полузащитников мира только из-за своей лени.

«Он очень талантлив и должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленив. Если он ленится в матче, то будет лениться и на тренировках. Вспомните, как он исполнял пенальти, ему хотелось быть звездой в тот момент.

Его несправедливо критикуют? Ни на секунду, ни на наносекунду. Он ленивый болван», — приводит слова Сунесса Goal.com.

Напомним, за нарушение антидопинговых правил 30-летний Погба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет. Также «Ювентус» рассмотрит варианты с досрочным расторжением контракта французского футболиста.