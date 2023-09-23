Златан Ибрагимович обратился к фанатам «Милана»

Бывший форвард «Милана» Златан Ибрагимович пытался подбодрить болельщиков «россонери» после поражения в дерби с «Интером» (1:5).

«Эй, миланисты! Я приехал на базу в Миланелло и сразу сказал тренеру, что готов играть, но моего имени не было в списке. Хотя я чувствую себя хорошо и нахожусь в прекрасной форме.

Шутки в сторону, продолжайте поддерживать «Милан». Всё будет хорошо. До встречи, увидимся на «Сан-Сиро», – сказал швед в соцсетях клуба.

Напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Милан» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0).

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть, помимо «Милана», за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». За карьеру Златан провёл 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.