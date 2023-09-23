Каррагер: Беллингем захочет попробовать себя в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что в будущем полузащитник «Реала» Джуд Беллингем захочет попробовать свои силы в АПЛ.

«Он не останется в «Реале» до конца своей карьеры, не так ли? Покидать «Реал», конечно, тяжело, но на определённом этапе… Он один из лучших английских игроков и, полагаю, станет одним из лучших футболистов в истории Англии.

Я уверен, что он захочет попробовать себя в АПЛ. И где может быть лучше, чем в «Ливерпуле»? Они шестикратные победители Лиги чемпионов», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports Golazo.

Тьерри Анри ответил: «Он играет в клубе, который выигрывал Лигу чемпионов 14 раз. Думаю, всё не так просто».

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн.