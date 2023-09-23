В «Ахмате» назвали сроки возвращения Лечи Садулаева после травмы
Поделиться
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о восстановлении после травмы крайнего нападающего грозненцев Лечи Садулаева.
«Предположительно, в весенней части сезона сможем увидеть Лечи на поле. Из-за такой травмы футболисты выпадают примерно на шесть месяцев. Нет необходимости форсировать подготовку, чтобы он вышел. Нужно восстановиться окончательно, чтобы не было никаких рецидивов. Все идёт пока хорошо. Надеемся, он восстановится и будет также приносить пользу команде», — приводит слова Айдамирова Sport24.
Напомним, полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев получил травму передней крестообразной связки. Садулаев получил травму в домашнем матче с московским ЦСКА в 25-м туре прошлого сезона РПЛ (1:3).
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
08:30
-
08:24
-
08:14
-
07:51
-
07:33
-
07:16
-
06:48
-
06:33
-
06:13
-
06:12
-
05:47
-
05:41
-
05:31
-
05:31
-
04:31
-
04:06
-
03:59
-
03:53
-
03:47
-
02:55
-
02:40
-
02:36
-
02:34
-
02:07
-
02:03
-
01:59
-
01:52
-
01:33
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:24
-
00:14
-
00:10
Партнерский контент