В «Ахмате» назвали сроки возвращения Лечи Садулаева после травмы

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о восстановлении после травмы крайнего нападающего грозненцев Лечи Садулаева.

«Предположительно, в весенней части сезона сможем увидеть Лечи на поле. Из-за такой травмы футболисты выпадают примерно на шесть месяцев. Нет необходимости форсировать подготовку, чтобы он вышел. Нужно восстановиться окончательно, чтобы не было никаких рецидивов. Все идёт пока хорошо. Надеемся, он восстановится и будет также приносить пользу команде», — приводит слова Айдамирова Sport24.

Напомним, полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев получил травму передней крестообразной связки. Садулаев получил травму в домашнем матче с московским ЦСКА в 25-м туре прошлого сезона РПЛ (1:3).