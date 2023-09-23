Медведев: «Зенит» интересовался Бителло? Хотели, чтобы в «Динамо» его срочно взяли

Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе клуба к бразильскому полузащитнику Бителло, перешедшему в летнее трансферное окно в московское «Динамо».

«Зенит» интересовался Бителло? Это всё из серии слухов. Или хотели, чтобы в «Динамо» Бителло срочно взяли (смеётся)», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бителло стал автором единственного забитого мяча «Динамо» в основное время матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Встреча прошла 19 сентября. Бразильский футболист подписал контракт со столичным клубом до 30 июня 2028 года. Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» заплатило за него бразильскому «Гремио» порядка € 10 млн.