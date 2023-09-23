Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 6-го тура АПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 23 сентября, стартует 6-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание предстоящего тура.
23 сентября, суббота:
«Кристал Пэлас» — «Фулхэм» — 17:00 мск;
«Лутон Таун» — «Вулверхэмптон» — 17:00 мск;
«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 17:00 мск;
«Брентфорд» — «Эвертон» — 19:30 мск;
«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» — 22:00 мск.
24 сентября, воскресенье:
«Арсенал» — «Тоттенхэм» — 16:00 мск;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут» — 16:00 мск;
«Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 16:00 мск;
«Челси» — «Астон Вилла» — 16:00 мск;
«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл» — 18:30 мск.
В данный момент «Манчестер Сити» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу, набрав 15 очков в пяти встречах.
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