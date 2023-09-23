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Чемпионат России по футболу: расписание матчей 9-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 9-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 23 сентября, матчем «Крылья Советов» — «Сочи» стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

В 9-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч.

23 сентября, суббота:

«Крылья Советов» — «Сочи» (Самара, 14:00 мск);
«Балтика» — «Ахмат» (Калининград, 16:30 мск);
«Спартак» – «Динамо» (Москва, 19:00 мск).

24 сентября, воскресенье:

«Пари Нижний Новгород» – «Оренбург» (Нижний Новгород, 14:00 мск);
«Зенит» – «Локомотив» (Санкт-Петербург, 16:30 мск);
«Краснодар» — «Урал» (Краснодар, 19:00 мск);
«Ростов» — ЦСКА (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).

25 сентября, понедельник:

«Факел» — «Рубин» (Воронеж, 19:00 мск).

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» — 18 очков. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» (17), третье — самарские «Крылья Советов» (15).

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