Чемпионат России по футболу: расписание матчей 9-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 23 сентября, матчем «Крылья Советов» — «Сочи» стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
В 9-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч.
23 сентября, суббота:
«Крылья Советов» — «Сочи» (Самара, 14:00 мск);
«Балтика» — «Ахмат» (Калининград, 16:30 мск);
«Спартак» – «Динамо» (Москва, 19:00 мск).
24 сентября, воскресенье:
«Пари Нижний Новгород» – «Оренбург» (Нижний Новгород, 14:00 мск);
«Зенит» – «Локомотив» (Санкт-Петербург, 16:30 мск);
«Краснодар» — «Урал» (Краснодар, 19:00 мск);
«Ростов» — ЦСКА (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).
25 сентября, понедельник:
«Факел» — «Рубин» (Воронеж, 19:00 мск).
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар» — 18 очков. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» (17), третье — самарские «Крылья Советов» (15).
- 23 сентября 2023
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