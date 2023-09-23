«Голов будет много». Канчельскис — о матче «Спартака» с «Динамо»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими командами — «Спартаком» и «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Между «Спартаком» и «Динамо» будет хороший матч. Они всегда играют друг против друга ярко и интересно. Думаю, в этот раз будет так же.
Сложно предугадать, с каким счётом закончится игра. Но я знаю, что она будет голевая. Победитель непредсказуем — как «Спартаку» надо выиграть, так и «Динамо». Обе команды будут играть на результат, за три очка. Но голов будет много», — приводит слова Канчельскиса Sport24.
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