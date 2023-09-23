Владимир Гранат объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом в дерби с «Динамо»

Бывший футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Считаю, «Спартак» является небольшим фаворитом в предстоящем дерби с «Динамо». Красно-белые играют дома, это имеет большое значение для них. Но в дерби всегда может сложиться по-разному, игра, по сути, будет на три результата. Думаю, что пауза на матчи сборных пошла «Спартаку» на пользу. Кажется, Абаскаль сумел найти единственный основной состав. Есть ощущение, что красно-белые наконец-то выходят из кризиса», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.