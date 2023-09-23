Игрок «Крыльев» Бабкин: в игре с ЦСКА не ощущали себя какими-то аутсайдерами

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался о результатах команды в чемпионате России. «Крылья» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков за восемь матчей.

«Ощущаем ли себя фаворитами в таких матчах, как с ЦСКА, который ниже? Эмоциональная составляющая в команде у нас была на высоком уровне до этой игры после серии удачных матчей. Нужно поддерживать и дальше это эмоциональное состояние, даже с учётом негативного настроения от упущенной победы в матче с ЦСКА. В этой игре мы не ощущали себя какими-то мальчиками для битья или аутсайдерами. Мы верили в себя, в свои силы. И действительно, вы правильно сказали, в таблице мы перед матчем с ЦСКА были выше соперника и остаёмся выше их.

Могли быть уже на первом месте, если бы не потеряли четыре очка в играх с «Локомотивом» и ЦСКА? Могли, могли. Но это футбол. Вспомните, в прошлом сезоне мы тоже показывали хорошую игру, но где в итоге оказались? Где-то залетает, где-то везёт, где-то не везёт. Не знаю. Надеюсь, действительно таких матчей и таких потерянных очков будет меньше», — приводят слова Бабкина «Известия».