Гави возглавил рейтинг молодых талантов не старше 19 лет по версии FourFourTwo
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19-летний испанский полузащитник «Барселоны» Гави стал первым в рейтинге лучших молодых футболистов мира не старше 19 лет по версии FourFourTwo. Помимо него, в первую тройку вошли 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери и 16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
- Гави («Барселона», Испания, 19 лет).
- Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», Франция, 17 лет).
- Ламин Ямал («Барселона», Испания, 16 лет).
- Арда Гюлер («Реал» Мадрид, Турция, 18 лет).
- Эван Фергюсон («Брайтон энд Хоув Альбион», Ирландия, 18 лет).
- Эндрик («Палмейрас», присоединится к мадридскому «Реалу» в 2024 году, Бразилия, 16 лет).
- Габриэль Москардо («Коринтианс», Бразилия, 17 лет).
- Усман Диоманде («Спортинг» Лиссабон, Кот-д’Ивуар, 19 лет).
- Алекс Бальде («Барселона», Испания, 19 лет).
- Антониу Силва («Бенфика», Португалия, 19 лет).
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