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Гави возглавил рейтинг молодых талантов не старше 19 лет по версии FourFourTwo

Гави возглавил рейтинг молодых талантов не старше 19 лет по версии FourFourTwo
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19-летний испанский полузащитник «Барселоны» Гави стал первым в рейтинге лучших молодых футболистов мира не старше 19 лет по версии FourFourTwo. Помимо него, в первую тройку вошли 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери и 16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

  1. Гави («Барселона», Испания, 19 лет).
  2. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», Франция, 17 лет).
  3. Ламин Ямал («Барселона», Испания, 16 лет).
  4. Арда Гюлер («Реал» Мадрид, Турция, 18 лет).
  5. Эван Фергюсон («Брайтон энд Хоув Альбион», Ирландия, 18 лет).
  6. Эндрик («Палмейрас», присоединится к мадридскому «Реалу» в 2024 году, Бразилия, 16 лет).
  7. Габриэль Москардо («Коринтианс», Бразилия, 17 лет).
  8. Усман Диоманде («Спортинг» Лиссабон, Кот-д’Ивуар, 19 лет).
  9. Алекс Бальде («Барселона», Испания, 19 лет).
  10. Антониу Силва («Бенфика», Португалия, 19 лет).
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