Гави возглавил рейтинг молодых талантов не старше 19 лет по версии FourFourTwo

19-летний испанский полузащитник «Барселоны» Гави стал первым в рейтинге лучших молодых футболистов мира не старше 19 лет по версии FourFourTwo. Помимо него, в первую тройку вошли 17-летний полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери и 16-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: