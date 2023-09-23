Артета: «Тоттенхэм» с Постекоглу — это совсем другая команда

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о «Тоттенхэме» перед матчем 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится завтра, 24 сентября. Начало игры — в 16:00 мск.

«Новый вызов, новая возможность. Очевидно, у них новый тренер, который добился очень хороших результатов и изменил атмосферу и всё вокруг клуба. Это уже другой стиль, так что нужно адаптироваться к нему, быть самими собой и показывать игру, которая нам нужна, чтобы победить их.

Постекоглу мне очень нравится. У меня были игроки, и я знаю игроков, которых он тренировал, и они все очень высоко о нём отзываются. Это не совпадение, и сразу видно его правильный подход. В этом прелесть этой лиги: у нас есть топ-тренеры, сильнейшая конкуренция и каждая игра очень сложна.

«Шпоры» остались без Гарри Кейна? У них есть много других качеств и много других игроков, которые могут изменить игру. Наверное, для них это большая перемена, но, я думаю, они хорошо к ней адаптировались. Очевидно, что он особенный игрок, и всё происходило через него. Он был тем, кто склеивал всё воедино и делал это разными способами на разных участках поля. Теперь всё немного по-другому. Я думаю, что у них определённо другой стиль, чем у двух последних тренеров. У них есть некоторая специфика в движениях, которые они совершают с определёнными игроками, поэтому я думаю, что теперь это совсем другая команда», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».