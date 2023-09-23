«Крылья Советов» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 23 сентября, состоится встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прошлом сезоне команды встретились дважды и оба раза победу одержали «Крылья Советов». В первом круге они обыграли «Сочи» со счётом 2:0, во втором круге — со счётом 2:1.
В данный момент самарский коллектив занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков после восьми встреч. «Сочи» располагается в зоне стыковых матчей с командой Мелбет Первой лиги, а именно на 13-й позиции, с шестью очками.
- 23 сентября 2023
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