Сергей Бабкин сравнил игру «Крыльев» с футболом «Локомотива» при немцах

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин сравнил игру команды с футболом «Локомотива» при немцах.

«Футбол «Крыльев Советов» при Осинькине похож на тот стиль, который пытались строить в «Локомотиве» немцы? Ну в футболе тяжело придумать что-то новое. Есть схожие элементы, есть свои какие-то изюминки, тренерские идеи. Да, есть схожие моменты. Думаю, и вам виднее, что «Крылья Советов» стараются играть в футбол, не выбивая мяч. Да, бывают такие эпизоды, когда мы играем выносом, но всё равно больше пытаемся играть низом, контролировать мяч, выходить из обороны через короткий пас.

Ощущал ли, что сменщики немцев в «Локомотиве» вообще не были во мне заинтересованы? Ощущение такое действительно было. Но про «Локомотив» не хочу говорить — сейчас не в том настроении. В любом случае с теплотой отношусь к этому клубу — это действительно мой второй дом», — приводят слова Бабкина «Известия».