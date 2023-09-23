Глава «Зенита» Медведев ответил, готов ли сыграть за «Чисто Питер» в Медиалиге
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил, готов ли сыграть за «Чисто Питер» в Медиалиге.
«Планирую ли сыграть за «Чисто Питер»? Как только буду готов и тренер поставит, сыграю. Мой процент готовности пока процентов 50», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер» в июне 2023 года, её возглавил российский тренер Владислав Радимов. Сегодня, 23 сентября, «Чисто Питер» встретится с 2DROTS в матче 4-го тура четвёртого сезона Медиалиги. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — в 18:00 по московскому времени. Александру Медведеву 68 лет.
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