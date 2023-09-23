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«Балтика» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30

«Балтика» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30
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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды ранее встречались 10 августа в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Победу одержала «Балтика» со счётом 2:0.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. «Балтика» находится на последней, 16-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (18).

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