В Федерации футбола Кении рассказали, когда будет согласован матч со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено поделился информацией о том, когда будут согласованы дата и место проведения товарищеской встречи со сборной России.
«Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник. Наши федерации находятся в продвинутых переговорах», — приводит слова Отиено Sport24.
Сборная России провела сборы в начале сентября на базе в Новогорске. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин пригласил 49 футболистов, которые, разбившись на группы, провели три товарищеских матча: два с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2) и один со сборной Катара (1:1).
Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Камеруна 12 октября. Это будет домашняя игра для россиян.
- 23 сентября 2023
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