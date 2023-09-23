«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Сегодня, 23 сентября, состоится встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны стартовые составы команд.
«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Барач, Бейл, Бабкин, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Гарре, Рахманович.
«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Батырев, Мелкадзе.
В данный момент самарский коллектив занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков после восьми встреч. «Сочи» располагается в зоне стыковых матчей с командой Мелбет Первой лиги, а именно на 13-й позиции, с шестью очками.
- 23 сентября 2023
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