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«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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Сегодня, 23 сентября, состоится встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Барач, Бейл, Бабкин, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Батырев, Мелкадзе.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В данный момент самарский коллектив занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков после восьми встреч. «Сочи» располагается в зоне стыковых матчей с командой Мелбет Первой лиги, а именно на 13-й позиции, с шестью очками.

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