«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Сегодня, 23 сентября, состоится встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Барач, Бейл, Бабкин, Витюгов, Рассказов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

«Сочи»: Заболотный, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Батырев, Мелкадзе.

В данный момент самарский коллектив занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков после восьми встреч. «Сочи» располагается в зоне стыковых матчей с командой Мелбет Первой лиги, а именно на 13-й позиции, с шестью очками.