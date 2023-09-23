«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в первом круге «Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест» со счётом 6:0. Во втором круге команды поделили очки — 1:1.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 15 очков после пяти матчей. «Ноттингем Форест» находится на восьмой строчке, заработав семь очков.