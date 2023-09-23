Бруно Гимарайнс продлил контракт с «Ньюкаслом» — Романо

Бразильский полузащитник английского «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс продлил контракт с клубом до июня 2028 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, теперь отступные за игрока будут составлять около £ 100 млн (приблизительно € 115 млн). Футболист рад продлить контракт с клубом, потому что он счастлив в «Ньюкасле».

Нынешний контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. За всё время выступлений за «Ньюкасл» бразильский полузащитник провёл 63 матча, забил 10 мячей и отдал шесть ассистов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 70 млн.

Английский клуб приобрёл 25-летнего бразильца в январе 2022 года у французского «Лиона» за € 42 млн.