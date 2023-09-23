Дасаев: «Спартаку» не будет просто. «Динамо» помнит результат прошлого матча

Бывший футболист Ринат Дасаев поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ожидаю положительный результат для «Спартака» в матче с «Динамо». Думаю, что команда Абаскаля победит, но дерби всегда получается тяжёлым. «Спартаку» не будет так же просто, как в Кубке. «Динамо» держит тот результат в голове — хотят взять реванш. Обидно, когда с таким счётом проигрываешь», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Спартак» находится на шестой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (18).
- 23 сентября 2023
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