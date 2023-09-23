«Крылья Советов» — «Сочи»: Рахманович увеличил преимущество хозяев

В эти минуты проходит встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Матч проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на четвёртой минуте Никита Салтыков открыл счёт и вывел самарцев вперёд.
В конце первого тайма Амар Рахманович увеличил преимущество хозяев. Контратака, которую возглавил Бабкин, стала результативной. Последовал своевременный пас на ход Рахмановичу, который ворвался в штрафную, ушёл от подката Юрганова и пробил низом мимо вышедшего из ворот Заболотного — 2:0 в пользу самарцев.
Самарский коллектив занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков после восьми встреч. «Сочи» располагается в зоне стыковых матчей с командой Мелбет Первой лиги, а именно на 13-й позиции, с шестью очками.
- 23 сентября 2023
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