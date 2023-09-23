«Балтика» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото Арредондо, Бистрович, Пряхин, Гузина, Энрикес.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Тодорович, Челикович, Олейников, Бериша, Швец, Харин, Камило, Ильин, Конате.

Команды ранее встречались 10 августа в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Победу одержала «Балтика» со счётом 2:0.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. «Балтика» находится на последней, 16-й строчке, заработав четыре очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (18).