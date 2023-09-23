Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Белоус: Кокорин — один из самых недореализованных футболистов

Юрий Белоус: Кокорин — один из самых недореализованных футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о российском форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин — один из самых недореализованных футболистов. Да, в прошлом году он стал лучшим игроком «Ариса», была возможность остаться в «Фиорентине», но не задалось. Не зря же Кокорина рекомендовали Манчини и Капелло. Для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением из-за ряда обстоятельств, травмы. За «Сочи» Александр блестяще играл, потом бездарно выступал за «Спартак». Кокорин забил мяч с пенальти в Лиге Европы, это он молодец, но «Арис» всё равно проиграл, а в дальнейшем посмотрим, как всё будет», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, 21 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы встречались чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимасол). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:2 в пользу хозяев. Первый мяч гостей забил Александр Кокорин, реализовавший пенальти.

Материалы по теме
Кокорин забил «Спарте» в Лиге Европы. За кого ещё россиянин отличался в еврокубках?
Истории
Кокорин забил «Спарте» в Лиге Европы. За кого ещё россиянин отличался в еврокубках?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android