Юрий Белоус: Кокорин — один из самых недореализованных футболистов

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о российском форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Кокорин — один из самых недореализованных футболистов. Да, в прошлом году он стал лучшим игроком «Ариса», была возможность остаться в «Фиорентине», но не задалось. Не зря же Кокорина рекомендовали Манчини и Капелло. Для «Фиорентины» Кокорин оказался бездарным приобретением из-за ряда обстоятельств, травмы. За «Сочи» Александр блестяще играл, потом бездарно выступал за «Спартак». Кокорин забил мяч с пенальти в Лиге Европы, это он молодец, но «Арис» всё равно проиграл, а в дальнейшем посмотрим, как всё будет», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Напомним, 21 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы встречались чешская «Спарта» (Прага) и кипрский «Арис» (Лимасол). Финальный свисток зафиксировал счёт 3:2 в пользу хозяев. Первый мяч гостей забил Александр Кокорин, реализовавший пенальти.