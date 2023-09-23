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«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: стартовые составы команд на матч 6-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: стартовые составы команд на матч 6-го тура АПЛ
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В матче 6-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Родриго Эрнандес, Нунес, Фоден, Доку, Альварес, Холанд.

«Ноттингем Форест»: Тёрнер, Орье, Боли, Ньякате, Айна, Тавареш, Сангаре, Домингес, Мангала, Гиббс-Уайт, Авонийи.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в первом круге «Манчестер Сити» разгромил «Ноттингем Форест» со счётом 6:0. Во втором круге команды поделили очки — 1:1.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 15 очков после пяти матчей. «Ноттингем Форест» находится на восьмой строчке, заработав семь очков.

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