Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и «Динамо»

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Жду от дерби «Спартака» и «Динамо» хорошей игры и много голов. Команды встречаются в старейшем дерби. У них качественные атакующие линии, и все хотят хорошо выступить перед болельщиками. «Динамо» хочет этого ещё больше, поскольку последние результаты были не лучшими.
Нас ждёт интересный матч, где будут голы и борьба на каждом участке поля все 90 минут. Вряд ли игра сложится как последняя в Кубке, когда «Динамо» пропустило четыре за тайм. Будет совсем другая игра, тот матч никто вспоминать не будет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 23 сентября 2023
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