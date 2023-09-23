Салтыков: может быть, забил мяч в порванных бутсах, не обратил внимания

19-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал о порвавшихся во время матча с «Сочи» бутсах, поделился впечатлениями от игры и от лидерства в РПЛ.
«Заказал новые бутсы, отдавал их ремонтировать, вроде как сделали. На 20‑й минуте заметил, что порвались бутсы, попросил, чтобы принесли вторые. Переоделся. Может быть, забил мяч в порванных бутсах, не обратил внимания.
По сравнению с другими матчами темп игры был невысоким, особенно во втором тайме мало играли с мячом. Мало получили удовольствия от игры, заработали три очка, это важно. Пенальти в конце? Может, опыта не хватило, концентрации. Говорят, что «Крылья» — молодая команда, много пропускаем в концовках, надо работать над этим, не знаю как, но надо.
Как относиться к лидерству нашей команды в РПЛ? Хотелось бы идти от игры к игре, побеждать в каждом матче, потом посмотрим, на каком месте окажемся», — сказал Салтыков в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 23 сентября, «Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ. Салтыков стал автором первого гола.
- 23 сентября 2023
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