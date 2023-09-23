Осинькин: победили на классе? Мы до такого состояния ещё не доросли

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу над «Сочи» со счётом 2:1 в матче 9-го тура РПЛ.

«Согласен, что мы играли не очень быстро. Если искать причины, надо сказать, что у нас за неделю два выездных матча, после игры с ЦСКА не возвращались домой, играли с «Балтикой». Группа футболистов по разным причинам пропускала игру, важные игроки были дисквалифицированы. Темп, который нам нужен был, особенно во втором тайме, мы поддерживать не смогли, наверное, тут и психология имела значение. Счёт 2:0 для нас — не идеальный, как говорил Капелло — лучше 1:0, чем 2:0, тогда команда более сконцентрирована. Нам надо быть более опытными и уметь играть по счёту, по ситуации тоньше и лучше. Не знаю, как оценивать пенальти, но в конце второго тайма соперник создал два острых момента, мог в игру вернуться гораздо раньше, забей мяч на 70‑й минуте.

Можно ли сказать, что «Крылья» победили на классе? Не знаю, что значит на классе, мы до такого состояния ещё не доросли. Понимали, что у нас есть преимущество в скорости. То, как мы забили голы, сколько возможностей создали для быстрых атак… Могло показаться, что на классе, но я не думаю. Просто мы умеем выполнять на поле определённые вещи, пока не все.

Хотели Витюгова менять, ситуация так сложилась, что получил травму, и поясница, и шея. В раздевалке был не очень подвижный, надеюсь, серьёзной травмы нет. Карпицкий после болезни приехал из сборной с температурой, несколько игроков тоже переболели, далеко не в оптимальной форме. У всех есть сложности, в том числе у «Сочи», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».