Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» возглавила таблицу Ла Лиги после победы над «Мальоркой». Команды забили 8 мячей

«Жирона» возглавила таблицу Ла Лиги после победы над «Мальоркой». Команды забили 8 мячей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, состоялся матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Мальорка». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева победили со счётом 5:3.

Испания - Примера . 6-й тур
23 сентября 2023, суббота. 15:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
5 : 3
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Мурики – 4'     1:1 Давид Лопес – 26'     2:1 Довбик – 33'     3:1 Мартин – 37'     4:1 Эррера – 45'     5:1 Савио – 57'     5:2 Пратс – 88'     5:3 Пратс – 90+5'    

В самом начале встречи «Мальорка» заработала право пробить пенальти, который реализовал форвард Ведат Мурики. Но ещё до перерыва «Жирона» смогла четыре раза отправить мяч в сетку ворот Предрага Райковича. На 26-й минуте с передачи Дейли Блинда забил Давид Лопес. На 33-й минуте Артём Довбик реализовал пенальти. Спустя четыре минуты Иван Мартин забил третий, а на 45-й минуте венесуэлец Янгел Эррера сделал счёт 4:1. Во втором тайме хозяева забили пятый. Мяч в активе 19-летнего форварда Савио. В самом конце матча нападающий «Мальорки» Абдон Пратс оформил дубль и сократил отставание до двух мячей.

После этой победы «Жирона» поднялась на первое место турнирной таблицы чемпионата Испании. В активе команды 16 очков. «Мальорка» — 15-я, с пятью очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android