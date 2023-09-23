«Жирона» возглавила таблицу Ла Лиги после победы над «Мальоркой». Команды забили 8 мячей

Сегодня, 23 сентября, состоялся матч 6-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Мальорка». Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева победили со счётом 5:3.

В самом начале встречи «Мальорка» заработала право пробить пенальти, который реализовал форвард Ведат Мурики. Но ещё до перерыва «Жирона» смогла четыре раза отправить мяч в сетку ворот Предрага Райковича. На 26-й минуте с передачи Дейли Блинда забил Давид Лопес. На 33-й минуте Артём Довбик реализовал пенальти. Спустя четыре минуты Иван Мартин забил третий, а на 45-й минуте венесуэлец Янгел Эррера сделал счёт 4:1. Во втором тайме хозяева забили пятый. Мяч в активе 19-летнего форварда Савио. В самом конце матча нападающий «Мальорки» Абдон Пратс оформил дубль и сократил отставание до двух мячей.

После этой победы «Жирона» поднялась на первое место турнирной таблицы чемпионата Испании. В активе команды 16 очков. «Мальорка» — 15-я, с пятью очками.

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