Посол Аргентины в РФ: сегодня я стал болельщиком «Крыльев Советов», Самара — сердце России

Посол Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Зуайн оценил игру «Крыльев Советов» в победном матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1), заявив, что стал болельщиком самарской команды после этой игры.
«Очень рад, что в Самаре находится аргентинец Бенхамин Гарре. И сегодня я стал болельщиком «Крыльев Советов». Я много раз слышал, что Самара – сердце России. Но думаю, что главная причина – это вы (болельщики)», — приводит слова Зуайна Metaratings.
Напомним, сегодня, 23 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1. Благодаря этой победе самарский коллектив возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 18 очков после девяти встреч. Столько же очков у «Краснодара».
- 23 сентября 2023
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