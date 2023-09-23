Собослаи: «Ливерпуль» — мечта для каждого футболиста, один из величайших клубов в мире

Венгерский полузащитник Доминик Собослаи высказался о причинах своего перехода в «Ливерпуль» в минувшее трансферное окно.

«Я много работал, чтобы стать игроком «Ливерпуля». Это было мечтой.

Мне кажется, играть за «Ливерпуль» – мечта для каждого футболиста. Это один из величайших клубов в мире.

Мне в удовольствие находиться здесь из-за невероятных болельщиков, клуба, истории и из-за возможности играть вместе с легендарными футболистами. В «Ливерпуле» прекрасно всё: арена, команда и история клуба.

Я хочу добиться многого в этом сезоне и в целом за время нахождения в этой команде», – приводит слова Собослаи пресс-служба мерсисайдцев.

Напомним, Собослаи перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в минувшее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 70 млн. Стороны подписали пятилетнее соглашение.

В прошлом сезоне на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.