Хавбек «Крыльев» Салтыков: мне не вскружит голову, я нормальный в этом плане

19-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1), заявив, что личные и командные успехи не вызовут у него звёздной болезни. Напомним, Салтыков забил первый гол во встрече и помог самарцам одержать победу в матче.

«За счёт чего удалось победить? За счёт того, что забили достаточно быстрые мячи, за счёт реализации. Кайф от игры в меньшей степени получили, но забрали три очка – это важнее. Ажиотаж вокруг моей игры не кружит голову? Стараюсь абстрагироваться от этого. Не слежу за комментариями, только если само что-то попадётся. Голову не вскружит, потому что я нормальный в этом плане.

Быстрый гол не успокоил команду или уже проходили это с ЦСКА? Конечно, проходили. Хочется играть до конца, не допускать моментов у своих ворот. У нас есть проблема – в последние минуты пропускаем. Может, теряем концентрацию, опыта не хватает. После каждой игры говорим об этом. Проблемы есть, надо работать. Идёт ли психологическая работа по поводу высокого места в таблице? Именно такой работы нет. Все понимают, что нам нужно идти от игры к игре, выигрывать каждую, а дальше уже посмотрим», — приводит слова Салтыкова Metaratings.