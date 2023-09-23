Горшков: «Крыльям» нужно ещё около 15 очков — тогда задача будет выполнена

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о домашней победе над «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Победа точно не на классе, ещё рано о нём говорить. Игроки молодые, развиваются, прибавляют. Экономрежим? Три игры за неделю, интенсивный матч в Москве, перелёт в Калининград. Тем не менее мы проводили хорошие атаки, было много возможностей. Очень рад, что победили.

Нашей команде всё равно нужно ещё около 15 очков — тогда задача на сезон будет выполнена.

Давит ли на нас лидерство в чемпионате? Мы стараемся об этом не думать, настраиваемся на каждую игру. В таблицу будем смотреть потом. Сравнение с победой в ФНЛ? Там во многих матчах мы были фаворитами, а тут во многих встречах мы андердоги», — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

«Крылья Советов» благодаря субботней победе над «Сочи» вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала столько же, сколько и «Краснодар» — 18 очков, опередив «быков» по дополнительным показателям.