«Спартак» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Сегодня, 23 сентября, состоится встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Динамо»: Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Чавес, Бителло, Карраскаль, Нгамалё, Тюкавин, Смолов.

Напомним, команды уже встречались в этом сезоне — 29 августа в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России победу с крупным счётом одержал «Спартак» — 4:1.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за восемь матчей. «Спартак» находится на шестой строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (18).