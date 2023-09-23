«Сассуоло» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Серии А

В субботу, 23 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Ювентусом». Встреча пройдёт на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии, Италия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Начало матча запланировано на 19:00 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Сассуоло»: Краньо, Тольян, Эрлич, Руан, Винья, Энрике, Болока, Лорьян, Байрами, Берарди, Пинамонти.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Гатти, Бремер, Костич, Миретти, Локателли, Рабьо, Маккенни, Кьеза, Влахович.

В текущем чемпионате «Ювентус» идёт на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков после четырёх туров. «Сассуоло» располагается на 17-м месте, имея в активе лишь три очка.

В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. В первом круге победу одержал «Ювентус» (3:0), а во втором «Сассуоло» оказался сильнее своего соперника (1:0).