Деменко: «Спартак» — не фаворит в матче с «Динамо», у команды есть проблемы в чемпионате

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко дал прогноз на предстоящий матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо».
«Кто для меня является фаворитом в дерби? Его точно нет, хотя «Спартак» в последних матчах с «Динамо» играл неплохо. Но в чемпионате у команды есть свои проблемы. А что касается гостей, то после кубкового матча с «Краснодаром» тоже можно говорить, что у них не всё в порядке. Так что к сегодняшней игре соперники подходят в равном положении. Выиграть может любой. Допускаю ли вероятность повторения результата кубкового матча? Всё возможно. Но и «Динамо» может преподнести сюрприз. Я не стал бы отталкиваться от той игры.
Какой итог матча кажется мне наиболее вероятным? В связи с тем, что «Спартаку» удаются матчи с «Динамо», я спрогнозировал бы победу хозяев со счётом 2:1. То есть «Спартак» пропустит? Да. У «Динамо» есть ребята, которые могут исполнять моменты. Есть штрафные, стандарты, пенальти, и всё это может произойти», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, сегодня, 23 сентября, состоится встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Команды уже представили стартовые составы на предстоящую встречу.
- 23 сентября 2023
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