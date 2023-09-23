Бобёр: при такой игре и реализации «Крылья» могут закончить чемпионат в первой пятёрке

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр прокомментировал победу самарцев в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1), заявив, что команде по силам закончить чемпионат в первой пятёрке.

«При поставленной игре, которая была и в том году, добавилась реализация моментов. Отсюда и такой результат. Салтыков прибавляет от игры к игре, мужает, и на новом уровне быстро адаптировался. Будущее Никиты в его руках. Нельзя загадывать, смогут ли самарцы стать новым «Ростовом» и выступить примерно так же, как жёлто-синие в прошлом сезоне.

Команда готовится от игры к игре и постепенно решает свои задачи. При такой игре и реализации «Крылья» могут закончить чемпионат в первой пятёрке», — приводит слова Бобёра Metaratings.

Напомним, благодаря этой победе самарский коллектив возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 18 очков после девяти встреч. Столько же очков у «Краснодара».