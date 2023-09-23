«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ
Поделиться
Сегодня, 23 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали победу — 1:0.
Единственный мяч был забит на 43-й минуте. Гол в собственные ворота забил футболист «Ахмата» Евгений Харин.
После этой победы в активе калининградской команды стало семь очков. «Балтика» поднялась на 13-е место. У «Ахмата» осталось 11 очков, грозненцы идут на десятом месте в турнирной таблице чемпионата.
Это поражение стало первым в РПЛ для «Ахмата» с момента прихода Мирослава Ромащенко на пост главного тренера.
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
19:13
-
19:10
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:53
-
18:50
-
18:50
-
18:47
-
18:38
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:25
-
18:25
-
18:19
-
18:18
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:53
-
17:51
-
17:47
-
17:47
-
17:41
-
17:35
-
17:29
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
16:58
-
16:49
-
16:30
-
16:30
-
16:30
Партнерский контент