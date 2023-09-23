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«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ

«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче 9-го тура РПЛ
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Сегодня, 23 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева одержали победу — 1:0.

Единственный мяч был забит на 43-й минуте. Гол в собственные ворота забил футболист «Ахмата» Евгений Харин.

После этой победы в активе калининградской команды стало семь очков. «Балтика» поднялась на 13-е место. У «Ахмата» осталось 11 очков, грозненцы идут на десятом месте в турнирной таблице чемпионата.

Это поражение стало первым в РПЛ для «Ахмата» с момента прихода Мирослава Ромащенко на пост главного тренера.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Харин – 43'    
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