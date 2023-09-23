Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» обыграл «Верону» благодаря голу Леау

«Милан» обыграл «Верону» благодаря голу Леау
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, состоялся матч 5-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Вероной». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 16:25 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил португальский нападающий «россонери» Рафаэл Леау. Голевую передачу на свой счёт записал французский форвард Оливье Жиру. Этот мяч стал вторым для 10-го номера «Милана» в текущем розыгрыше Серии А.

После этой победы в активе миланского клуба стало 12 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Верона» располагается на девятом месте с семью очками.

Италия - Серия А . 5-й тур
23 сентября 2023, суббота. 16:25 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Леау – 8'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android