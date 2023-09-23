«Милан» обыграл «Верону» благодаря голу Леау

Сегодня, 23 сентября, состоялся матч 5-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Вероной». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Неаполь). Стартовый свисток прозвучал в 16:25 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил португальский нападающий «россонери» Рафаэл Леау. Голевую передачу на свой счёт записал французский форвард Оливье Жиру. Этот мяч стал вторым для 10-го номера «Милана» в текущем розыгрыше Серии А.

После этой победы в активе миланского клуба стало 12 очков. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. «Верона» располагается на девятом месте с семью очками.