«Барселона» — «Сельта»: стартовые составы команд на матч Примеры

В субботу, 23 сентября, в матче 6-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в «Барселоне». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Кунде, Кристенсен, Алонсо, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Феликс, Торрес, Левандовски.

«Сельта»: Вильяр, Мингеса, Нуньес, Сарфельт, Ристич, Ларсен, де ла Торре, Бельтран, Домингес, Бамба, Аспас.

Напомним, «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Каталонская команда набрала 13 очков по итогам пяти матчей. «Сельта», у которой всего четыре очка в активе, занимает 16-е место в таблице. Лидирует мадридский «Реал» (15 очков). В тройке лидеров также находится «Жирона», у которой равное количество очков с «Барселоной» (13).