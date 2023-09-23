Экс-игрок «Спартака» Гаврилов: с моим здоровьем всё более-менее, я уже дома

Бронзовый призёр Олимпиады‑1980 бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своём состоянии здоровья.

«С моим здоровьем все более-менее, лежу креплюсь. Выписали из реабилитационного центра? Да, я уже дома», — приводит слова Гаврилова Metaratings.

Напомним, 70-летний Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта, он перенёс операцию. 25 июня экс‑футболиста выписали из больницы и перевели в реабилитационный центр в Некрасовке, из которого впоследствии он был переведён в Институт головного мозга, откуда его выписали 7 августа.

Гаврилов является двукратным чемпионом СССР (1976 г. (весна) и 1979 г.). Однажды Юрий становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР в сезоне-1983. За красно-белых он выступал до 1985 года.